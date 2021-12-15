Рябков раскритиковал слова Псаки о возможной отправке военных США в Восточную Европу

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможной отправке американских военных в Восточную Европу является провокационным сигналом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Псаки в ходе недавнего брифинга уточнила, что Вашингтон рассмотрит такую возможность в случае обострения ситуации на границе Украины.

«Непонятно, зачем администрация США это делает, вместо того, чтобы углубленно, сфокусировано заняться альтернативным путем реального укрепления безопасности, предлагаемого Россией в форме упомянутых гарантий», — сказал Рябков в комментарии РИА Новости.

Замглавы МИД ранее обратил внимание, что Соединенные Штаты зациклились на теме «российской угрозы». Как отмечали в Кремле, «вторжения» РФ на Украину «нет и быть не может».