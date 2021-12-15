Советник главы Госдепа Карен Донфрид прибыла в здание МИД России

Советник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в Министерство иностранных дел России.

Американский дипломат проведет встречу с заместителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине и международную повестку.

Недавно стало известно, что Донфрид собиралась посетить Киев и Москву в середине декабря. В российской столице помощница главы Госдепа встретится также с представителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен признал необходимость выполнения Минских соглашений. По словам дипломата, это могло бы решить проблему Донбасса.