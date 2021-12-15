Юристы Пригожина добились наказания для всех распространителей порочащей информации о бизнесмене

Некоторые российские журналисты и блогеры в течение прошлого года оказывались в зале суда после хайпа, который они пытались устроить, оклеветав бизнесмена Евгения Пригожина. Однако адвокаты предпринимателя не оставили безнаказанным ни одно ложное обвинение в его адрес и выиграли все судебные заседания.

Наказание за порочащие честь предпринимателя публикации в социальных сетях понесли блогеры Владимир Милов, Алексей Навальный, Леонид Волков и Любовь Соболь. Также к ответственности были привлечены авторы «Медузы» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и «Собеседника». В общей сложности адвокаты бизнесмена обращались в судебные инстанции 15 раз, пишет издание «Блокнот». Каждый из этих процессов заканчивался безоговорочной победой и признанием правоты истца, подчеркнул юрист предпринимателя Игорь Елисеев.

«Мы настаивали на открытых состязательных процессах. Хотели разобраться во всем публично, в присутствии журналистов. У нас есть аудиозаписи судебных заседаний, которые подтверждают, что ответчики не смогли предоставить ни одного доказательства достоверности сказанных ими слов», — сообщил адвокат.

Стоит отметить, что ответчики даже не пытались предоставить необходимых аргументов в защиту своей позиции. Сотрудники СМИ и блогеры имели возможность апеллировать лишь текстом Конвенции о правах и свободах человека, говоря о своем исключительном праве на свободу слова. При этом Елисеев указал, что в данном документе присутствует часть, где сообщается не только о правах, но и об обязанностях.

«Фактически блогеры использовали откровенные вбросы в целях хайпа и получали за это донаты, а также дополнительных подписчиков», — заявил юрист.

Все публикации ответчиков прошли проверку экспертов-лингвистов, которые выяснили, что высказанные обвинения — это утверждения, а не мнения определенных лиц. Представленные доказательства получили одобрения от районных и городских судов, после чего адвокатам удалось взыскать с журналистов и блогеров компенсацию морального вреда в крупном размере.

Неприятных ситуаций можно было избежать, если бы ответчики боялись правосудия. По мнению Елисеева, взыскания за публикацию откровенно ложной и порочащей честь информации нужно увеличить. В таком случае количество вбросов, которые делаются в сторону медийных личностей, могло бы значительно уменьшиться, а то и вовсе прекратиться.

«И всем уже очевидно, что Евгения Викторовича абсолютно несправедливо и неправомерно обвиняли в огромном количестве правонарушений и преступлений, неблаговидных поступков. Поэтому теперь все, кто будут продолжать публиковать о нем подобную информацию, заведомо будут преступниками. Они будут распространять заведомо ложную информацию и на неосведомленность ссылаться уже не смогут», — сказал Елисеев.

На данный момент проблема с заведомо ложными публикациями в адрес Пригожина решена. Выигрышные дела в отношении журналистов и блогеров прервали медийную травлю бизнесмена.