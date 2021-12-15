Мэром Омска назначен глава горводоканала Сергей Шелест

Мэром Омска избран глава городского водоканала Сергей Шелест. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов во время голосования на очередной сессии горсовета.

Голосование в Омске было поименным. Вторым кандидатом на пост мэра был глава Марьяновского района Аркадий Ефименко. Каждый из претендентов презентовал свои программы. Сергей Шелест во время своего выступления затронул тему развития города согласно принятому генплану до 2040 года.

Напомним, что фракция КПРФ отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Перед началом голосования депутаты КПРФ внесли предложение не рассматривать кандидатуру на пост мэра Омска.