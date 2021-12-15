Лавров признался, что не задумывался о самом сложном периоде на посту главы МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что предпочитает смотреть вперед и не задумываться о том, какой период в карьере был самым сложным. Об этом он рассказал в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ».

Во время беседы корреспондент отметил, что дипломат отстаивает интересы России на международной арене с 2004 года. Журналист поинтересовался, какие годы были самыми сложными для Лаврова на посту главы МИД РФ.

«Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать», — ответил министр, подчеркнув, что нужно «смотреть вперед, а не назад».

Сергей Лавров дольше всех в истории современной России возглавляет дипломатическое ведомство. Министр однажды сообщил, что не собирается писать автобиографию и даже не задумывается об этом.