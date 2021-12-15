Хабаровским пенсионерам будут платить по 2 тысячи рублей за вакцинацию

Пенсионерам Хабаровского края старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, будут платить по 2 000 рублей. Выплаты будут осуществляться с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022 год.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о принятом решении в своем Telegram-канале. Он указал, что деньги будут перечислены в течение двух недель после полного курса вакцинации.

«Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов», — указал глава региона.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Хабаровском крае. В оперштабе по противодействию коронавирусу было принято решение, что жители региона, которые не сделали прививку от коронавируса, до конца года должны уйти на самоизоляцию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, Хабаровский край сформировал к 10 декабря коллективный иммунитет к COVID-19 на 60,3%.