Румынские власти в течение четырех лет занимались кражей топлива с пункта снабжения американской военной базы. Румыния теперь стала головной болью США, заявил политолог Евгений Сатановский.

Глава военного ведомства Румынии Николае Чьюкэ считает виновным в произошедшем Соединенные Штаты, которые плохо охраняли украденное топливо. По словам министра, «американцы плохо знакомы с особенностями румынской национальной культуры».

«Воровали, воруют и воровать будут, что, кстати, у нас насчет Румынии было известно всегда — и в царские времена, и в советские, и в нынешние. Стезя у нее такая в культуре. Особый румынский путь», — считает Сатановский.

Политолог в своем комментарии посоветовал американцам запомнить понятия «бранзулетка» и «сигуранца проклятая». Объяснения министра обороны Румынии в связи с этим инцидентом поражают своей невозмутимостью, резюмировал Сатановский.