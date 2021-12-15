Издание Flight Global присудило России второе место по величине военного авиапарка в мире

Россия заняла вторую позицию в рейтинге по количеству боевых самолетов среди стран мира. Об этом сообщает издание, посвященное авиации Flight Global.

По данным журнала, авиапарк России насчитывает 4 173 воздушных судна, что занимает восемь процентов от общего количества самолетов в мире. Первую позицию в рейтинге занимают Соединенные Штаты, на счету которых 13 246 военных машины (25 процентов).

На третью строку Flight Global определил армию КНР, в составе которой числится 3 285 самолетов и вертолетов (шесть процентов). Четвертую и пятую позицию получили ВС Индии и Южной Кореи, которые насчитывают 2 182 (четыре процента) и 1 595 (три процента) соответственно. Также в списке расположились ВВС Японии (1 449, три процента), Пакистана (1 387, два процента), Египта (1 062, два процента), Турции (1 057, два процента) и Франции (1 055, два процента).