Сатановский: Москва не дала Западу провернуть аферу с климатом и конфликтами

Россия поступила совершенно правильно, не позволив Совбезу ООН принять резолюцию о связи климата и конфликтов, которую Запад собирался использовать для ослабления России, Китая или Ирана

Такое мнение высказал политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, который в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение России наложить вето на проект резолюции, предложенной Совбезу ООН Ирландией и Нигером.

«Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого прогрессивного Запада. Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие», — заявил политолог.

Эксперт уверен, что идея связать климатические вопросы с военными конфликтами является наглой и неприкрытой аферой Запада.

Если бы данная резолюция была принята, это позволило бы, например, Соединенным Штатам, под предлогом «заботы об экологии» вмешиваться извне во внутренние дела любого государства. Об этом ранее заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, и Евгений Сатановский с ним полностью согласен.

twitter.com / @RussiaUN

«Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны или вводите войска по политическим или экономическим причинам – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы», — объяснил политолог.

По его словам, в случае принятия этой резолюции, Соединенные Штаты Америки могли бы обзавестись очень удобным инструментом, чтобы попытаться ослабить Россию или Иран, который продает нефть Китаю.

Напомним, проект предложенной Ирландией и Нигером резолюции предлагал ООН при организации миротворческих операций или политических миссий принимать во внимание то, какое воздействие на ситуацию с безопасностью оказывает изменение климата.

Москва со своей стороны не раз скептически отзывалась об идее связать между собой проблему изменения климата и вопросы безопасности. В итоге Россия воспользовалась своим правом вето, чтобы не допустить принятия данной резолюции Советом Безопасности ООН.