Агентство Yonhap сообщило о смерти брата основателя КНДР Ким Ен Чжу

Брат корейского революционера и основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу умер на 102-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Нынешний руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын уже отправил венки и выразил соболезнования в связи с уходом политика из жизни. Точная дата смерти Ким Ен Чжу не разглашается.

«Ким Ен Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году в Японской империи и после того, как его брат Ким Ир Сен возглавил КНДР, был руководителем различных ведомств республики. В частности, он был главой влиятельного Организационного отдела Трудовой партии Кореи.