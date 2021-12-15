Псаки: США ведут консультации с ЕС для определения формата контактов с Россией

Вашингтон продолжает вести консультации со своими европейскими партнерами на тему взаимодействия с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Она отметила, что такая дипломатическая работа является хорошим знаком. Она может привести к деэскалации и разрешению конфликта на Украине. Псаки также напомнила о визите представителей Госдепа США в Киев и Москву.

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома недавно объявила, что США не намерены вести обсуждение той или иной ситуации без ее ключевых игроков. Вашингтон стремиться наладить диалог между Москвой и Киевом.