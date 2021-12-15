Елисейский дворец: Макрон и Путин намерены провести еще один разговор до конца 2021 года

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились провести еще одни переговоры до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Резиденция французского лидера обнародовала коммюнике по итогам прошедшего телефонного разговора Макрона и Путина. Лидеры планируют продолжить обсуждение актуальных международных вопросов.

«Они (президенты — Прим. ред.) договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», — сообщила пресс-служба.

Макрон и Путин недавно обсудили миграционный кризис в Европе, пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и в Донбассе. Российский лидер указал на опасность деятельности Киева, который систематически нарушает Минские соглашения. Запад в свою очередь закрывает на это глаза и снабжает Украину современным оружием.