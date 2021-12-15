Консилиум врачей выступил против перевода Саакашвили из больницы в тюрьму

Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму не рекомендовано из-за посттравматического стрессового расстройства у политика.

Консилиум врачей омбудсмена Грузии озвучил результаты своего наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили. Сейчас политик находится в военном госпитале Гори, куда был доставлен после продолжительной голодовки.

«Состояние здоровья пациента требует внимания, из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия. С точки зрения психики, отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство», — отметил невролог Тенгиз Цуладзе.

Врачи считают, что пациент нуждается в физической реабилитации, которой препятствует депрессия. Посттравматическое состояние свидетельствует о том, что политик получил сильный стресс в тюрьме, в связи с чем его возвращение туда не поддерживается. Цуладзе добавил, что лечение Саакашвили должно проходить таким образом, чтобы ничего не напоминало пациенту о месте, где он получил эмоциональное потрясение.