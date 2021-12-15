Полиция Вашингтона перекрыла улицу у посольства России из-за подозрительного пакета

Подозрительный пакет был брошен к зданию российского посольства в Вашингтоне. В связи с этим полиция оцепила территорию.

Пакет бросили через забор посольства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют предмет на наличие опасности. Вход на оцепленную территорию временно закрыт, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции Вашингтона.

«Он был брошен через забор», — пояснил собеседник агентства.

Другие подробности инцидента не сообщаются. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Личность человека, бросившего пакет к зданию российского дипведомства, неизвестна.