Украинские журналисты обвинили Зеленского в употреблении кокаина

Журналисты издания «Страна.ua» провели расследования и выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский употреблял наркотики. Как утверждают представители СМИ, информацию об этом им предоставили источники в силовых структурах.

Информация об этом уже появлялась в СМИ, когда проходила предвыборная компания действующего главы государства. Как раз тогда правоохранительные органы начали проверки и нашли доказательства этой информации. Однако тогда дело было запечатано.

«Результаты были получены быстро – да, факты подтвердились. Но дальнейшего развития не было – все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились», — сообщили журналисты издания со ссылкой на участника расследования.

Возможным поставщиком Зеленского журналисты назвали одного из друзей президента Николая Тищенко. Он же занимает должность народного депутата в партии «Слуга народа».