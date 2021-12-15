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Украинские журналисты обвинили Зеленского в употреблении кокаина

Политика
Украинские журналисты обвинили Зеленского в употреблении кокаина

Журналисты издания «Страна.ua» провели расследования и выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский употреблял наркотики. Как утверждают представители СМИ, информацию об этом им предоставили источники в силовых структурах.

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