Российского журналиста Пегова задержали и обыскали на вылете из Кишинева в Москву

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии задержали и обыскали российского журналиста Семена Пегова на вылете из Кишинева в Москву. Такое заявление сделал депутат Госдумы Артем Туров в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, Пегов снимал материалы по освещению приднестровского конфликта, а также роли России и миротворцев в его разрешении. По словам Турова, молдавские военные также угрожали журналисту, что выдадут его украинским силовикам.

«Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов», — написал российский депутат.

Семен Пегов занимается военной журналистикой. Он также работал корреспондентом сайта LIFE.ru, где, в том числе освещал вооруженный конфликт на востоке Украины.