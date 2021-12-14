МИД России понадеялся на развитие диалога с членами Совета Безопасности ООН

Москва видит стремление Соединенных Штатов развивать диалог с Россией, несмотря на все противоречия между государствами, и надеется, что это повлияет на отношения со странами Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, несмотря на то, что мнения стран по некоторым вопросам расходятся, в Москве видят стремление американской стороны налаживать диалог. При этом Россия также выразила надежду, что настрой США разделят и другие западные члены «пятерки» Совета Безопасности ООН. Об этом министр иностранных дел сообщил в интервью египетскому телеканалу TeN.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается ... При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что напряженность в отношениях между Россией и США нельзя сравнивать с холодной войной. Как отметил Лавров, «сейчас ситуация другая, игроков гораздо больше». Так, недавно новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в мире существует больше двух крупных держав. По словам Лаврова, это «признание многосторонности».