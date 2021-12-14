Депутат Рады Рудик предрекла перенос сроков сертификации «СП-2» за счет Германии

Новое руководство Германии поспособствует переносу сроков сертификации «Северного потока — 2». Об этом в эфире «Украина-24» заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик.

Она упомянула недавнее заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая объявила, что российский газопровод «не выполняет требования европейского энергетического права». Именно это якобы препятствует запуску магистрали. Рудик полагает, что позиция новых властей Германии поможет отсрочить процесс сертификации «СП-2».

«Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация "Северного потока — 2" будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно... Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — заявила Рудик.

«Газпром» завершил трехлетнее строительство «Северного потока — 2» в начале сентября. Две нитки газопровода тянутся по дну Балтийского моря из России в Германию.