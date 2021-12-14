Анализы на миллиарды. Кто в России заработал на пандемии коронавируса

Коммерческие лаборатории за последние два года заработали на ковид-тестах десятки миллиардов рублей, сообщает издание Life. Речь идет о тройке лидеров российского рынка — «Инвитро», «Гемотест» и «Хеликс».

По данным базы СПАРК, прибыль «Инвитро» за 2019 год, то есть до начала пандемии коронавируса, составила около 17,5 миллиона рублей. В 2020 году эта сумма увеличилась в 60 раз, превысив миллиард рублей.

Бизнес в середине 1990-х основал врач-реаниматолог Александр Островский: сначала «Инвитро» специализировались на лабораторных анализах для медучреждений, но в 2000-х годах начали прием населения. Сейчас Островский числится гендиректором в холдинге, однако его доля в головной компании (кипрская Invitro Holding ltd) неизвестна. Журналисты отмечают, что Островский часто нарушает ПДД и «не любит платить штрафы».

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На втором месте по выручке франчайзинговая компания «Гемотест», основанная Андреем Филатовым. За 2020 год лаборатория получила 17 миллиардов рублей, что в четыре раза больше, чем в «доковидные» времена. Чистая прибыль «Гемотеста» в прошлом году составила 5,5 миллиарда рублей, а в 2019-м — всего 105 миллионов рублей. Утверждается, что часть денег обеспечили госконтракты. Сейчас фирмой единолично владеет бизнесмен Рудем Газиев.

«Хеликс», созданный в 1998 году петербургским биологом Юрием Андрейчуком, в пандемию увеличил чистую прибыль в 15 раз: с 88,4 миллиона рублей до 1,34 миллиарда рублей. Любопытно, что среди пятерых учредителей некоторое время был некий Джоомарт Оторбаев — полный тезка бывшего премьер-министра Киргизии.

«Таким образом, можно не сомневаться в том, что последние антикоронавирусные ограничения продолжат обогащать владельцев сетевых лабораторий "Инвитро", "Гемотест" и "Хеликс"», — заключают авторы статьи.

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