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Марков считает, что на Украине фальсифицируют результаты соцопросов

Ближнее зарубежье
Марков считает, что на Украине фальсифицируют результаты соцопросов

Результатам официальных опросов, проведенных на Украине, доверять не следует, так как все эти исследования общественного мнения там фальсифицируются.

Такое мнение в беседе с изданием «радиус» высказал политолог Сергей Марков, комментируя результаты соцопроса об отношении украинцев к России.

Ранее Киевская социологическая группа «Рейтинг» озвучила итоги опроса, проведенного на Украине с 6 по 8 декабря, согласно которым лишь 12% респондентов назвали Российскую Федерацию союзной Украине страной, а 72% участников опроса считают Россию враждебным государством.

Также опрос показал, что украинцы не доверяют и Белоруссии, которую 48% респондентов назвали недружественной страной.

Комментируя эти сообщения, глава Института политических исследований Сергей Марков заявил, что социологическим опросам, проведенным на Украине доверять не следует.

«На Украине диктатура спецслужб США и Великобритании, поэтому официальным опросам, которые там проводятся, верить нельзя», — считает политолог.

При этом он выразил уверенность, что последним реальным выражением мнения украинского народа стали президентские выборы 2019 года, на которых победил актер и шоумен Владимир Зеленский.

Марков считает, что на Украине фальсифицируют результаты соцопросов
Федеральное агентство новостей  / president.gov.ua / Офіс Президента України / wikipedia.org / Russianname

В ходе предвыборной кампании Зеленский намекал украинцам на то, что, став президентом, он улучшит отношения с Россией, хотя прямо об этом не говорил, напоминает Марков. В итоге за Зеленского свои голоса отдали более 70% украинских избирателей, но диктаторами в стране остались иностранные спецслужбы.

«Я думаю, если между нашими странами произойдут настоящие военные действия, то 70% украинской армии перейдет на сторону России», — добавил Марков.

При этом политолог и радиоведущий Дмитрий Куликов заявил в беседе с «Радиусом», что причины подобных результатов соцопросов на Украине кроются в пропаганде, которую транслируют местные СМИ.

Марков считает, что на Украине фальсифицируют результаты соцопросов
Pr Scr youtube.com  / «Кто против?»

«Вся пропаганда на Украине построена на русофобии. Украинские СМИ культивируют ненависть ко всему русскому. В России ситуация обстоит совершенно иначе», — отметил Куликов.

По его словам, российские СМИ не критикуют украинский народ, их критика обращена в основном на проводимую официальным Киевом политику, а также на националистические неонацистские организации, действующие на Украине.

В заключение Куликов напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что считает русских и украинцев одним народом. Такого же мнения придерживается и более 50% россиян.

Ранее ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) привел результаты опроса, проведенного в России 10 декабря текущего года, согласно которым, 52% россиян относятся к украинцам как к братскому народу, а 31% опрошенных относятся к украинцам нейтрально.

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