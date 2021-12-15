Результатам официальных опросов, проведенных на Украине, доверять не следует, так как все эти исследования общественного мнения там фальсифицируются.

Такое мнение в беседе с изданием «радиус» высказал политолог Сергей Марков, комментируя результаты соцопроса об отношении украинцев к России.

Ранее Киевская социологическая группа «Рейтинг» озвучила итоги опроса, проведенного на Украине с 6 по 8 декабря, согласно которым лишь 12% респондентов назвали Российскую Федерацию союзной Украине страной, а 72% участников опроса считают Россию враждебным государством.

Также опрос показал, что украинцы не доверяют и Белоруссии, которую 48% респондентов назвали недружественной страной.

Комментируя эти сообщения, глава Института политических исследований Сергей Марков заявил, что социологическим опросам, проведенным на Украине доверять не следует.

«На Украине диктатура спецслужб США и Великобритании, поэтому официальным опросам, которые там проводятся, верить нельзя», — считает политолог.

При этом он выразил уверенность, что последним реальным выражением мнения украинского народа стали президентские выборы 2019 года, на которых победил актер и шоумен Владимир Зеленский.

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Офіс Президента України / wikipedia.org / Russianname

В ходе предвыборной кампании Зеленский намекал украинцам на то, что, став президентом, он улучшит отношения с Россией, хотя прямо об этом не говорил, напоминает Марков. В итоге за Зеленского свои голоса отдали более 70% украинских избирателей, но диктаторами в стране остались иностранные спецслужбы.

«Я думаю, если между нашими странами произойдут настоящие военные действия, то 70% украинской армии перейдет на сторону России», — добавил Марков.

При этом политолог и радиоведущий Дмитрий Куликов заявил в беседе с «Радиусом», что причины подобных результатов соцопросов на Украине кроются в пропаганде, которую транслируют местные СМИ.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

«Вся пропаганда на Украине построена на русофобии. Украинские СМИ культивируют ненависть ко всему русскому. В России ситуация обстоит совершенно иначе», — отметил Куликов.

По его словам, российские СМИ не критикуют украинский народ, их критика обращена в основном на проводимую официальным Киевом политику, а также на националистические неонацистские организации, действующие на Украине.

В заключение Куликов напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что считает русских и украинцев одним народом. Такого же мнения придерживается и более 50% россиян.

Ранее ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) привел результаты опроса, проведенного в России 10 декабря текущего года, согласно которым, 52% россиян относятся к украинцам как к братскому народу, а 31% опрошенных относятся к украинцам нейтрально.