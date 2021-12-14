The Wall Street Journal: Путин доминирует в мировых новостях благодаря «истерии» Запада

Западные СМИ, заявляя об украинском кризисе, надеялись ослабить позиции России. Однако эффект получился обратным, пишет журналист Уолтер Рассел Мид в публикации для The Wall Street Journal.

Неожиданным последствием западной истерии стало объединение российского общества против коллективного Запада. Мид уверен: жители РФ интересуются ситуацией на Украине больше, чем китайцы — обстановкой в Тайване. Поэтому россияне поддерживают позицию Кремля по мирному урегулированию в Донбассе.

Второй эффект — чрезмерное внимание к Москве в мире. Журналисты, пытаясь выставить Россию в невыгодном свете, подогрели интерес аудитории к ней.

«Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос. Путин доминировал в мировых новостях и явно выиграл переговоры о кризисе с президентом Байденом», — написал Уолтер Рассел Мид.

Ситуация вокруг Украины обострилась в последнее время. Киев и страны Запада упрекают Россию в якобы планируемом вторжении. Москва отвергает все претензии и заявляет, что перемещает войска по собственной территории. РФ в то же время выражает обеспокоенность из-за появления сил НАТО в приграничных регионах, включая Украину.