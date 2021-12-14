Цеков: Тимошенко входит в число тех, кто превратил Украину в отсталую страну

Украина, опустившаяся до уровня самых отсталых стран Европы, оказалась в таком плачевном положении в том числе и благодаря действиям лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Такое мнение в комментарии изданию NEWS.ru высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне экс-кандидат в президенты и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что инфляция в стране достигла непосильного уровня. По словам лидера партии «Батькивщина», Украина скатилась на последнее место в Европе по уровню ВВП на душу населения. При этом из-за искусственно созданного экономического кризиса в стране началась колоссальная инфляция, но власти не индексируют населению, ни зарплаты, ни пенсии, ни социальные выплаты.

Комментируя эти слова, Сергей Цеков, напомнил, что Киев долгие годы добивался именно этого, когда последовательно разрушал все связи с Россией. А Юлия Тимошенко, подчеркнул сенатор, входит в число тех украинских политиков, кто довел государство до состояния самой отсталой страны Европы.

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Украинские власти на протяжении всего времени после распада СССР проводили антинародную политику, разжигали перманентный конфликт между украино-культурной и русско-культурной частями общества, рвали все связи с РФ, попутно отказываясь от всего русского и российского. В результате этой деятельности, бывшая самая богатая и успешная советская республика превратилась в беднейшую и самую отсталую страну Европы.

«Если говорить о личностях, которые привели Украину к такому состоянию, то Тимошенко в ряду этих личностей — один из проводников этой политики», — подчеркнул Цеков.

Теперь, чтобы исправить ситуацию, Киеву необходимо заняться восстановлением экономических, культурных, политических и всех остальных связей между Украиной и Россией, добавил сенатор в заключение.