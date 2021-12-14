Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) привлек внимание к делу американца Энтони Васкеса, ставшего жертвой правоохранительной системы США. Мужчина более 25 лет отбывает наказание за преступление, которого не совершал.

Васкеса обвинили в убийстве девушки, произошедшем в августе 1994 года. Она получила огнестрельное ранение после того, как на нее и ее друга Бернарда Дэвиса напали четверо мужчин, когда пара сидела в машине. Пострадавший мужчина описал стрелявшего как афроамериканца без бороды, одетого в темную одежду.

Местные правоохранители арестовали Васкеса по обвинению в этом преступлении после нескольких недель расследования. При этом они проигнорировали неоспоримое алиби мужчины — в вечер инцидента он катался на роликах с друзьями, что подтверждают записи с камер.

«Сотрудников правоохранительных органов не смутил тот факт, что Энтони не подходил под описание преступника, составленное потерпевшим. Начиная с одежды, которая была на нем в тот день, заканчивая цветом кожи и волосами на лице, Васкес не соответствовал ни одному из критериев, описанных Дэвисом», — подчеркнули в российском ФБР.

Обвинение против Васкеса основывалось на двух фактах. Во-первых, лучший друг мужчины Дэниел Хинтон подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, чтобы самому не стать подозреваемым, передает ФАН. Во-вторых, Дэвис говорил, что осужденный американец, возможно, является человеком, совершившим выстрел. Позднее пострадавший признал, что давал показания под давлением полиции.

«И даже несмотря на эти невнятные факты, якобы подтверждающие вину Васкеса, недавно ключевой свидетель и жертва отказались от своих показаний. Дэниел Хинтон заявил, что солгал под присягой и что Энтони Васкес не совершал преступления, за которое провел более 26 лет за решеткой», — отметили в Фонде борьбы с репрессиями.

Друзья и родные Васкеса уже потребовали у губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома запустить повторное расследование и освободить невиновного гражданина. Правозащитники российского ФБР поддержали защиту мужчины, который провел более 26 лет за решеткой по ложному обвинению.