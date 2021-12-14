Захарова высмеяла намерения США дружить с Германией против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова кандидата на пост посла США в ФРГ Эми Гутманн. Ранее американская чиновница заявила, что Вашингтон рассматривает отношения с Германией «сквозь призму противодействия» России и Китаю.

«Девочки рассказали, против кого дружат», — иронично отметила Захарова в Telegram.

71-летняя Гутманн возглавляет Университет Пенсильвании и является экспертом «в области демократических процессов и этики», была председателем комиссии экс-президента США Барака Обамы по изучению «биоэтических вопросов». Ее кандидатуру на столь ответственный пост выдвинул Джо Байден, чья администрация взяла курс на улучшение дипломатических отношений с ФРГ после ситуации вокруг «Северного потока — 2».

Ранее Захарова не менее саркастично прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «шлагбауме», который мешает его стране попасть в НАТО. Подробнее — в нашей статье.