Первый образец ударного БПЛА С-70 «Охотник» изготовили в Новосибирске

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

Об этом представителями СМИ рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Замминистра проверил ход выполнения гособоронзаказа Новосибирским авиационным заводом, проконтролировал выкатку первого образца «Охотника» и сборку второго экземпляра, передает издание EurAsia Daily.

По мнению Криворучко, производство такого летательного аппарата требует полного цикла разработки и испытаний: он не может быть собран из имеющихся на рынке деталей, как многие иностранные БПЛА. «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой, готовой к решению самого широкого круга задач.