МИД РФ: санкции ЕС против «ЧВК Вагнера» нарушают международное право

Решение Евросоюза о введении санкций против трех российских компаний и «ЧВК Вагнера» является нелегитимным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные действия нарушают международное право, так как ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, передает РИА Новости.

«Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании», — указала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что развернутая на Западе истерия вокруг этой темы показывает «ревностное отношение» некоторых европейских государств к странам Африки и Ближнего Востока, независимость которых пришлось признать.