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Читатели "Фактов" посоветовали "Большой семерке" перестать угрожать России

Политика
Читатели "Фактов" посоветовали "Большой семерке" перестать угрожать России

Страны «Большой семерки» должны отказаться от антироссийских ограничений и угроз в сторону Москвы. Такую точку зрения обозначили читатели издания «Факти».

Так болгарские пользователи Сети отреагировали на недавнее заявление государств — членов G7. В нем говорится о возможном введении санкций против РФ из-за Украины. Интернет-юзеры пришли к выводу, что «Большой семерке» не следует руководствоваться такой политикой, поскольку запугивать Москву бесполезно, а Киев в случае эскалации напряженности не дождется помощи извне.

«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины. И НАТО, которая забудет, где находится Черное море», — объяснил Очаквам.

«Они не перестают угрожать! А какие результаты? С 2014 года они (жители РФ. — Прим. ред.) подвергаются "страшным" санкциям из-за Крыма! Один из этих президентов сказал, что они уже экономически сломлены, но оказалось наоборот: у них идет рост экономики и военного производства!» — заметил big.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что страны G7 едины в вопросе последствий, которые ждут Россию в случае обострения ситуации на границе с Украиной. Как отмечали журналисты, обсуждения по этой теме на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Ливерпуле «соответствовали» позиции президента США Джо Байдена.

#украина #нато #болгария #большая семерка