Власти Петербурга пытаются исправить ситуацию с уборкой города после появления жертв снежного «беспредела»

Правительство Северной столицы провело совещание с профильными комитетами и администрациями районов, потребовав от них усилить меры по организации очистки территорий. Из-за проваленной подготовки к зиме в Петербурге пострадали несколько человек.

Жители Петербурга не раз обращались в администрацию с просьбой решить проблемы, пришедшие в город вместе со снежным циклоном. Несколько дней Северная столица утопала в снегу, при этом уборка дорог и придомовых территорий оказалась далека от идеала. Параллельно обострились, увы, хронические болезни городских коммуникаций: по всему Петербургу фиксировались прорывы труб, а на домах появились опасные для прохожих сосульки.

Должной реакции на зимний коллапс от Смольного не поступало. Активисты и простые горожане обращались напрямую к губернатору Александру Беглову, однако их жалобы в Сети были проигнорированы. Позже их вовсе удалили. Градоначальник также не стал комментировать череду несчастных случаев. На данный момент известно о пяти людях, которые попали в больницы из-за схода снега с крыш.

Однако появление жертв все-таки вынудило городские власти реагировать на проблемы. Теперь Смольный возложил на жилищный комитет обязанности проводить ведомственный контроль по уборке внутриквартальных территорий, фасадов и кровель жилых зданий. Также поручено составить картографический сервис с объектами работы. Такая система должна помочь в отслеживании процесса уборки города. Ее эффективность, однако, покажет только время.