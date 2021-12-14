В Sohu рассказали, почему украинские летчики массово бегут из армии

Военнослужащие ВСУ в случае реального военного конфликта с Россией начнут не только массово дезертировать из армии, но и побегут из страны, несмотря на все воинственные заявления Киева в адрес Москвы.

Такое мнение высказали авторы китайского издания Sohu. Перевод материала на русский язык публикует информационное издание «ПолитРоссия».

По оценке китайских аналитиков, ситуация на Украине продолжает деградировать и с течением времени все новые провокации Киева в адрес РФ нагнетают все большую опасность.

Обилие воинственных антироссийских заявлений украинских лидеров никак не поможет украинским солдатам в случае начала реального военного конфликта с РФ. В результате Украина рискует полностью лишиться своей государственности, так как оборону на украинских позициях держать будет некому.

«Россия может победить Украину без боя. В этом нет ничего невозможного», — пишут авторы Sohu.

Даже в ситуации, когда военного конфликта с Россией нет, по мере усиления Киевом его антироссийской риторики украинские военные все более массово подают в отставку. Например, за последние два года из рядов украинских Военно-Воздушных сил уволились 140 летчиков, и еще сто человек могут уйти уже в ближайшее время.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

«Эти люди спасают свои жизни. В будущем, если начнется настоящая война против России, то у Украины просто может не оказаться ни единого пилота», — объясняют авторы материала.

Но даже, если бы летчики продолжали служить, это не помогло бы Украине в случае противостояния с Россией, так как, по информации Sohu, лишь 30% украинских истребителей могут взлететь с первого раза.

Армия Украины испытывает серьезные сложности с качеством военной техники и вооружения, а положение дел с материально-техническим обеспечением ВСУ и вовсе неприглядное.

«Если начнется война, украинские летчики уйдут в самоволку, это будет не столько бегство от врага, сколько стратегическое отступление. В конце концов, если у человека нет оружия в руках, как он будет сражаться? Тем более с противником, который намного сильнее их, а вероятность победы мизерная», – рассуждают авторы китайского издания.

Тем более, напоминают они, страны НАТО в последнее время четко дали Украине понять, что в случае военного конфликта с Россией войсками ей никто не поможет.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

В сложившейся ситуации у Украины нет шансов одержать победу, и украинские солдаты это понимают. Поэтому они, в случае начала войны с восточным соседом солдаты ВСУ в панике кинутся бежать и из армии, и из страны.