Делягин разъяснил прогноз о том, что «с 1 января рухнут все банки»

Экономист и депутат ГД Михаил Делягин поспешил успокоить россиян после публикации панического прогноза о том, что все банки в стране якобы рухнут с 1 января 2022 года. По словам эксперта, он подобных прогнозов не делал.

Как Михаил Делягин рассказал в своем стриме, ему в последнее время присылают много «апокалиптических прогнозов» по состоянию банковской системы. И в этих прогнозах встречаются такие, которые гласят, что с наступлением нового 2022 года банковскую систему ждет крах. Но это не так, успокаивает эксперт.

««Делягин говорит, что с 1 января все банки рухнут» — это неправда, я этого не говорил. Банки имеют проблемы, банки будут ликвидироваться и дальше, но не все и не с 1 января», — заявил Делягин.

По словам экономиста, он не призывает никого срочно забирать свои вклады из банков, а только советует россиянам подумать о безопасности своих активов

Напомним, ранее Михаил Делягин не раз критиковал либеральную политику Центрального банка, считая, что тот, пытается угодить Международному валютному фонду, но может своими действиями оказать негативное воздействие на экономику страны.