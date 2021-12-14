Захарова сообщила о случаях продажи украинского гражданства нелегалам с Ближнего Востока

Чиновники на Украине несут ответственность за продажу гражданства страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала законопроект украинского президента Владимира Зеленского. Документ предполагает, что граждане государства не могут иметь еще и российский паспорт. Захарова поинтересовалась, известно ли местному руководству, что нелегалам «продают гражданство страны».

«Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», — подчеркнула представитель российского МИД.

Вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России, неоднократно поднимался на Украине. Подобный законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады в мае 2020 года.