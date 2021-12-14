Аналитик Каннингем назвал политической аномалией заявление Байдена о войсках США на Украине

Соединенные Штаты пытаются реализовать антироссийскую стратегию с помощью поставок вооружения на Украину. Такое мнение выразил британский аналитик и публицист Финиан Каннингем.

Автор обратил внимание на таинственную политическую «аномалию» в исполнении президента США Джо Байдена после переговоров с Владимиром Путиным, а также раскрыл ее суть, пишет «ПолитРоссия».

«Отвечая на вопросы журналистов, Байден категорически отверг любую возможность ввода американских войск на Украину. Глава Белого дома указал, что Украина не является членом альянса НАТО, и поэтому у Вашингтона нет никаких юридических обязательств защищать эту страну», — напомнил автор.

Каннингем добавил, что через несколько недель выразил обеспокоенность в связи с «угрозой вторжения» России на территорию Украины. Одной из причин поспешно организованных переговоров стало напряженная обстановка вокруг Киева после высказывания Байдена.

Аналитик уверен, что Путин во время переговоров призвал прекратить попытки переложить на Москву ответственность на фоне обострения обстановки. Кроме того, российский лидер напомнил, что вступление Украины в НАТО является красной линией для РФ. По словам Каннингема, на следующий день после беседы лидеров Байден заявил, что Вашингтон не планирует направлять в Киев войска.

«Это наводит на мысль, что Байден получил суровое послание от Путина», — обратил внимание автор.

Ранее стало известно, что в Сети опубликовали часть кадров с переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер пообещал коллеге встретиться лично.