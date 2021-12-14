Соцопрос показал, почему украинцы стали сильно бояться Венгрию

Гуманитарная политика Венгрии в Закарпатской области Украины вызывает у украинцев страх, что Будапешт планирует «оккупировать» этот регион.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и фондом «Демократические инициативы», более 40 процентов украинцев опасаются, что венгры планируют присоединить Закарпатье.

Политика, которую власти Венгрии проводит по отношению к венгерскому национальному меньшинству из числа жителей Закарпатской области, может оказаться подготовкой к дальнейшей «оккупации» этой территории и присоединению ее к Венгрии.

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Тревогу 41.4% участников опроса вызывает гуманитарная политика венгров по отношению к закарпатским соотечественникам – финансирование местных школ и учителей, а также выделение грантов бизнесменам и предпринимателям.

При этом 19,9% опрошенных украинцев считают эти действия венгерского правительства проявлением дружественной поддержки национальному меньшинству Закарпатья.

Еще 18,4% респондентов заявили, что венгерские власти, оказывая помощь соотечественникам, способствуют развитию Закарпатской области Украины, но они должны согласовывать свою гуманитарную деятельность в регионе с условиями правительства Украины.

И наконец 20,3% опрошенных украинцев затруднились дать оценку действиям Венгрии в Закарпатье.

Результаты опроса, который проводился методом телефонного интервью с 22 октября по 12 ноября 2021 года, были опубликованы на сайте КМИС 13 декабря.