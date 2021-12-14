Девочка из Ставропольского края увидит «Лебединое озеро» в Мариинском театре благодаря Путину

Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко, которая мечтала посетить «Лебединое озеро», поедет на балет в Мариинский театр. Это стало возможно благодаря президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер принял участие в акции «Елка желаний». Он там выбрал три шарика, в которых дети написали свои сокровенные желания. В одном из них оказалось мечта 13-летней Татьяны из Ставропольского края.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро"», — сказано в сообщении правительства Ставрополья.

Стоит отметить, что Татьяна является старшим ребенком в многодетной семье. Девочка проходит лечение в Санкт-Петербурге после того, как в январе у нее диагностировали тяжелое заболевание.