Президент РФ в разговоре с коллегой из Финляндии затронул выполнение Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин отметил важность выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующее высказывание российский лидер сделал во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Владимир Путин... дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер"», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин попал в десятку самых почитаемых людей в мире 2021 года. Глава государства занял девятое место в списке, а его коллега из Соединенных Штатов Джо Байден — 20-е.