Путин исключил введение QR-кодов перед Новым годом в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с цифровыми кодами.

Появление системы QR-кодов на транспорте под Новый год может создать много проблем для людей. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — заявил Путин.

Российский лидер прокомментировал доклады секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и главы Минтранса России Виталия Савельева. Они рассказали о снятии законопроекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения в Госдуме.