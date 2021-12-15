Самый «дорогой» пермяк. Губернатор Махонин обходится краевой казне в сотни миллионов рублей

Ресурс «Региональная политика» опубликовал топ самых дорогих управленцев России. На вершине списка оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев, потративший из регионального бюджета в январе-сентябре этого года 715 млн рублей на себя и свою команду. «Серебро» досталось главе Башкортостана Радию Хабирову – 456 млн за тот же период. Третью строчку занял красноярский губернатор Александр Усс, взявший из казны вверенной ему вотчины 440 млн рублей.

Впрочем, если «первая тройка игроков» изумления не вызывает (все-таки регионы богатые и подобные прихоти первых лиц для них не так критичны), то вот фамилия губернатора на четвертом месте удивила. Дмитрий Махонин – руководитель Пермского края – стал одним из самых дорогих российских губернаторов по величине бюджетных затрат на свое содержание – 423 млн рублей.

Уместны ли такие расходы, тем более в условиях пандемии? Не стоит ли увязать величину ассигнований с эффективностью работы чиновников или вовсе прописать губернаторский KPI? «Стоит» ли Махонин 423 млн, насколько он успешен? Об этом мы спросили наших экспертов.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Политконсультант из Перми Людмила Ознобишина подошла к делу скрупулезно. Она проштудировала краевые бюджетные документы и вышеуказанной суммы там не обнаружила. Нормативы на содержание органов исполнительной власти установлены отдельным распоряжением правительства, и, по заключению Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, в проекте краевого бюджета превышения этих нормативов нет.

По данным КСП, более 700 млн рублей запланировано для администрации губернатора. В эту сумму включены траты на зарплату, программные мероприятия, публичные нормативные обязательства и более мелкие статьи расходов (транспорт, связь, коммунальные траты).

«Возможно, сумма в 423 млн рублей была получена путем суммирования разных статей расходов: от денежного содержания, расходов на СМИ, на грантовый фонд для НКО и другие нужды, что не является расходами непосредственно на высшее должностное лицо. Могу предположить, что цифра 423 млн заявлена без достаточных оснований», – считает Ознобишина.

В защиту авторов рейтинга уточним: в действиях властей на местах есть свои хитрости. Некоторые губернаторы при составлении отчетностей прописывают в соответствующей графе нулевую сумму. Понятно, что бесплатно они не работают. Эти траты, очевидно, спрятаны в других статьях бюджета, что еще постыднее: серьезные государственные мужи ведут себя, как «голубой воришка» Ильфа и Петрова – прячут от общественности взгляд и свои траты.

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Известный политтехнолог Валерий Смородников также полагает, что только лишь сумма в этом случае – не показатель, смотреть стоит на ее разделы и пункты затрат. Но обоснованность этих расходов необходима, согласился эксперт. Цифры значительные, и при их оценке нужно учитывать особенности региона и другие факторы.

«Можно, конечно, по своему региону и на вертолетах летать, и дефлопе угощаться, – подчеркнул специалист. – Но всему есть предел и принцип разумности. Есть ли он там, в Перми, вот в чем вопрос. Но если тема привлекла внимание, значит, необходимо ее изучение, комментарии. Не лучшее сейчас время для шика».

Расходы на обеспечение деятельности главы, напомнил политический консультант Вадим Березиков, берутся не «с потолка». Губернатор не может одним лишь решением единолично выписать себе даже пять рублей бюджетных денег без согласования, в частности, с депутатским корпусом. И здесь надо обратить внимание не только на губернатора, но и на тех, кто эту сумму позволил ему прописать в бюджет. Это вызывает серьезный вопрос: почему это было допущено?

«Либо депутаты очень сильно зависят от главы региона, и здесь уже можно делать выводы. Либо они заинтересованы в том, чтобы он получал такие деньги, что тоже может говорить о коррупционной составляющей. Я говорю не о Перми, а ситуации в принципе, – объяснил собеседник "ПС". – Да, самого Махонина можно обвинять, что он слишком высоко ценит свою работу. Но и "молчаливое большинство" роль свою сыграло. Ведь короля играет свита».

fas.gov.ru / ФАС России

Почему Махонин не стал прятать расходы? Возможно, он не так изобретателен, как его коллеги в других регионах. В любом случае пресс-служба, отвечающая за пиар губернатора, серьезный «прокололась», допустив утечку этой информации в публичное пространство. Такого совершать нельзя, даже если эта сумма аргументирована, считает эксперт.

Либо уместно говорить о другой стороне медали. Возможно, речь идет об информационной атаке на губернатора со стороны его недоброжелателей. Но и в этом случае надо понимать ее исток, задав себе вечный вопрос: «Ищи, кому выгодно».

«Да, у нас любой губернатор обходится казне недешево, у любого есть и аппарат, и госдача, и охрана. Что, в принципе, положено и по статусу, и по необходимости, в том числе для встреч иностранных делегаций. Не знаю, насколько часто они приезжают в Пермь, но тем не менее. Это вызывает вопросы, насколько обоснованно содержание, подчеркну, условного "лыжного курорта в субтропиках для приема шведской миссии"», — добавил Вадим Березиков.

Что касается ключевых показателей эффективности, то, по сути, главный KPI для губернатора – это выборы, делает вывод политолог. Это итоговая, резюмирующая оценка его деятельности, и именно результатами выборов он и должен доказать свою состоятельность.