YouGov: Владимир Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин 2021 года

Компания YouGov провела опрос на тему самых почитаемых мужчин 2021 года. Президент России Владимир Путин занял девятое место.

На первом месте оказался бывший президент США Барак Обама. В списке самых почитаемых женщин 2021 года лидирующую позицию заняла его супруга Мишель.

В десятку самых популярных мужчин вошли вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, лидер КНР Си Цзиньпин и футболист Криштиану Роналду. Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп занял 13 место, действующий американский президент — 20.

Первыми среди самых почитаемых женщин 2021 года стали актриса и УВКБ ООН Анджелина Джоли и королева Великобритании Елизавета II.

Лидирующие позиции в мужском и женском списках в текущем году остались без изменений. В опросе приняли участие больше 42 тысяч респондентов.