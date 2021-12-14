Закон о региональной публичной власти прошел второе и третье чтения в Госдуме

Государственная дума во втором и третьем чтениях поддержала законодательную инициативу об организации публичной власти в регионах. Авторами проекта выступили член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Первое чтение законопроекта состоялось 9 ноября, а перед этим его повторно рассмотрели представители комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Документ предусматривает, что количество сроков нахождения у власти губернаторов теперь будут определять местные органы законодательной власти. Плюс ко всему закон наделит местных парламентариев возможностями дистанционной работы.

Также сохраняется действующий запрет на использование термина «президент» для обозначения должности руководителя региона.

Как стало известно ранее, комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о введении QR-кодов в России. Документ касается введения системы цифровых кодов в общественных местах.