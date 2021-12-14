Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон поделился своим мнением о решении Великобритании выдать США журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа.

Фонд борьбы с репрессиями, созданный предпринимателем Евгением Пригожиным, узнал от Храфнссона о том, что преследование Ассанжа со стороны США вызвано желанием отомстить за правду о реальных действиях американской власти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее лондонский суд отказался выдавать журналиста из-за того, что он страдает депрессией и аутизмом, а переезд может поставить под угрозу его жизнь. Храфнссон в беседе с главой ФБР Мирой Тэрада согласился с заявлениями суда.

Главред WikiLeaks отметил, что ЦРУ могут потребовать посадить Ассанжа на бессрочную изоляцию. Более того, разрешение на экстрадицию было выдано в День прав человека ООН, что несет в себе еще больше трагизма. У Храфнссона нет сомнений, что мотивом политического преследования является месть.

«Мы говорили и говорим об этом уже много лет. Это не что иное, как месть Империи за разоблачение неприятной правды о реальности Соединенных Штатов. Факт, который нужно принять», — сообщил главный редактор WikiLeaks.

Храфнссон отметил, что в западном мире журналисты часто сталкиваются с опасностями. Что касается Ассанжа, существуют организации по правам человека, которые требуют у администрации Джо Байдена снять обвинения с журналиста и выпустить его на свободу.