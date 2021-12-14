Вассерман поведал о конфузе Зеленского во время общения с Байденом

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе провел переговоры с лидерами двух великих держав – Индии и Соединенных Штатов Америки, а спустя несколько дней украинский президент Владимир Зеленский попытался совершить провокацию и сам поставил себя в неловкое положение.

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет депутат Госдумы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

6 декабря президент РФ прибыл с первыми личным визитом с начала пандемии в Индию, где провел переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам встречи лидеры подписали совместный заявление, подтвердив тем самым приверженность Москвы и Нью-Дели особому привилегированному стратегическому российско-индийскому партнерству, которое является опорой для мира и стабильности. Владимир Путин и Нарендра Моди договорились переориентировать военно-техническое сотрудничество двух стран на совместные разработки и исследования, расширить сотрудничество в гражданских и космических ядерных технологиях, а также о том, что Индия приобретет у РФ новые лицензии на производство разработанных в России систем.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Открытым текстом напоминаю: англосаксонская цивилизация с колониальных веков по сей день сильно влияет на индийскую. Сейчас англосаксы пытаются вновь притянуть Индию к себе, обещая помочь в ее конкуренции с Китаем, — отмечает по этому поводу Анатолий Вассерман. — Но я уже кувырсот швырнадцать раз говорил: когда русская цивилизация завершит наладку взаимодействия индийской с китайской, наш треугольник будет независим от остального мира. В том числе от англосаксонской цивилизации».

Уже на следующий день – вечером 7 декабря – российский лидер провел двухчасовые переговоры в видеорежиме с президентом США Джо Байденом.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Во время разговора, напоминает эксперт, президент РФ находился в кабинете один, а рядом с главой Белого дома в это время сидели четверо сотрудников его администрации. По итогам беседы Путина и Байдена никаких совместных решений принято не было, а суть беседы была передана журналистам лишь в общих чертах.

«Открытым текстом сообщаю: среди обсуждаемых вопросов не на первом месте, но все же довольно важный — последствия старой польской фальшивки «Украина — не Россия». Правда, Минские соглашения упомянули только в американском, но не в украинском, официальном сообщении о созвоне Байдена через пару дней с президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским», — напомнил также Вассерман.

При этом, подчеркивает эксперт, корабль ВМСУ «Донбасс», который находился в Азовском море, как раз во время телефонного разговора американского президента с украинским лидером направился к Керченскому проливу, не согласовав это российской стороной и не откликаясь на запросы ФСБ РФ. Однако уже через десять минут после завершения беседы Байдена и Зеленского корабль отказался от планов прорваться в Керченский пролив и лег на обратный курс.

Федеральное агентство новостей /

«Похоже, Байден объяснил, что провокации нужны ему до переговоров с Путиным, чтобы иметь в рукаве хоть один туз. А теперь пусть Зеленский ждет следующих переговоров (с США): дорога ложка к обеду», - иронично заключает Вассерман.

Напомним, ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми высказал мнение, что Вашингтон начал предпринимать шаги навстречу Москве именно после видеопереговоров с президентов США и РФ 7 декабря, так как Владимир Путин, обладающий опытом работы в спецслужбах и стратегическим мышлением заставил Запад считаться с государственными интересами Москвы.