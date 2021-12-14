«Когда дело дойдет до драки». России предрекли победу в войне с Украиной и США

Если между Украиной и Россией вспыхнет полноценный вооруженный конфликт, США вряд ли смогут помешать армии РФ дойти до Киева. К такому выводу пришли эксперты авторитетного издания The National Interest (NI), проанализировав итоги переговоров президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Последний, по мнению аналитиков, оказался в «незавидном положении». Большинство американцев с таким вердиктом не согласны. По их мнению, США должны опираться на главенствующее положение в мировой финансовой системе и «кибернетические возможности».

«На бумаге у США, похоже, действительно много козырей в этой игре с высокими ставками, — пишут эксперты NI. — Но на практике умение применять силу в конкретных обстоятельствах имеет гораздо большее значение, чем совокупные показатели национальной мощи. Когда дело доходит до Украины, РФ способна эффективнее задействовать большое количество боевых единиц, лучше знакома с местностью и гораздо более подготовлена к войне, чем США, для которых Украина не имеет значения».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Ни Вооруженные силы Украины (ВСУ), ни американские войска не смогут остановить российскую армию, когда она начнет движение в сторону Киева, предупреждает The National Interest. Наступление прикроют ракетные комплексы С-400 и С-500, которые не оставят шанса любой пилотируемой или беспилотной технике, летящей на дозвуковой скорости.

Как только Москва объявит наступление, добавляют военные специалисты, небо над Украиной заполонят российские беспилотные аппараты-разведчики, а после в дело вступит артиллерия.

«Способность Киева противостоять такой кампании весьма сомнительна. Российские военные значительно превосходят украинцев численностью и вооружением. <…> Администрация Байдена не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае вторжения на Украину. И не без оснований — США мало что могут сделать на поле боя, чтобы противостоять таким силам», — добавляют авторы статьи.

В Вашингтоне об этом знают, поэтому стараются повлиять на президента Владимира Путина через санкции. Впрочем, Москву такие меры не пугают. Налаживание связей с Пекином говорит о том, что Россия формирует платформу для отказа от платежной системы SWIFT. Если же на Украине «дело дойдет до драки», Россию ждет быстрая победа, и США не смогут ее отсрочить, заключают автора NI.