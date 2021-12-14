Еврокомиссия намерена отказаться от долгосрочных контрактов по газу к 2049 году

Евросоюз собирается установить жесткие рамки в вопросе расторжения длительных договоров на импорт голубого топлива к 2049 году. Такая стратегия будет соответствовать планам по «зеленому» переходу, сообщает агентство Bloomberg.

Главы правительств стран ЕС обсудят реформирование энергорынка на саммите в Брюсселе 16 декабря. Они собираются предложить комплекс мер, который позволит обеспечить надежность снабжения ресурсами на фоне быстрого роста цен и острого дефицита в области энергетики.

В пакет документов также входит инициатива, включающая в себя правила по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона. Bloomberg обратил внимание, что новый план может противоречить призывам России, которая закрывает треть потребностей Европы в голубом топливе.