Четверо петербуржцев обратились в больницы с вывихами и переломами из-за скользких тротуаров

Жители Санкт-Петербурга продолжают пытаться выжить в сложных погодных условиях. 13 декабря четверо петербуржцев получили серьезные травмы из-за гололеда. Один из пострадавших находится в реанимации.

Петербуржцы получили травмы разной степени тяжести — переломы, вывихи и гематомы, сообщает издание Невские Новости. Все они доставлены в НИИ имени Джанелидзе. 29-летний житель Северной столицы поскользнулся на Балканской площади. Мужчина получил перелом основания черепа и серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации, где врачи пытаются спасти ему жизнь.

С черепно-мозговой травмой к медикам доставлен 25-летний парень. У него также диагностировали гематому височно-скуловой области. Другой 30-летний мужчина упал прямо возле своего подъезда и получил закрытый перелом кисти со смещением отломков. Из-за непогоды страдают и пенсионеры. Вечером этого же дня 64-летнего мужчину доставили к травматологам с вывихом головки правого плеча.

Пока жители Петербурга сражаются с непогодой губернатор Александр Беглов отчитывается о количестве вывезенного снега и положительно характеризует работу коммунальных служб.