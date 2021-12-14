Туалеты с дверями из матового стекла на Сахалине вызвали ажиотаж в Сети

Новые креативные туалеты с прозрачными дверями установили в селе Взморье на Сахалине. Кадры с нововведением появились в Сети.

Интернет-пользователи не преминули прокомментировать задумку сахалинских властей и поупражняться в юморе. Многие удивились, каким принципом руководствовались авторы проекта: сквозь матовые двери легко просматривается силуэт человека внутри. Возможно, они посчитали, что людям, посещающим туалет, нечего скрывать от общественности.

«Новые туалеты во Взморье. Срамота. Туда только днем ходить», — пишет один из комментаторов.

Село Взморье на полуострове пользуется большой популярностью у туристов. Власти Долинского района, которые отвечают за установку туалетов, не усмотрели в прозрачных дверях никакой странности. Они уверены, что матовое стекло способно выдержать нападки вандалов.