Пресс-служба Пригожина пригласила журналистов на вечеринку в честь фильма «16-й»

Торжественное мероприятие IRA (Internet Research Agency) Party, организованное в честь фильма «16-й», пройдет уже завтра, 15 декабря. Об этом напоминает пресс-служба компании «Конкорд».

Вечеринка IRA Party состоится в Петербурге в среду в 18:00. Мероприятие будет проходить на территории мультиформатной площадки «Гигант Холл».

Церемония награждения актеров кинокомедии бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» станет местом, где представители средств массовой информации смогут встретиться со съемочной группой проекта, который повествует о якобы российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.

Организаторы IRA Party массово распространили приглашения в журналисткой среде. Некоторым гостям организаторы вечеринки готовы предоставить билеты до Санкт-Петербурга. Предполагается, что поездка будет финансироваться из средств, выигранных «Конкордом» в результате исков. Все это делается для того, чтобы журналисты могли свободно пообщаться с создателями ленты и позадавать вопросы о российском «следе» в американской президентской гонке.

На IRA Party очень ждут Виктора Шендеровича, Алексея Венедиктова, Лилию Яппарову, Виталия Рувинского, Романа Доброхотова, Евгения Белогаева, Илью Косыгина, Максима Шевченко и Юрия Нерсесова. Вместе с этим, организаторы приглашают коллективы изданий «Новая газета», «Эхо Москвы», «Довод», The Moscow Post и The Insider с «Медуза» (последние два — СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Премьера киноленты, созданной в жанре политической сатиры и иронического гротеска, сразу же вызвала бурную реакцию общественности. Американские кинотеатры даже отказались показывать фильм про «русское вмешательство».