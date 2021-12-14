Роскомнадзор заблокирует The Insider из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагент

Издание The Insider (СМИ включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не разместило на своем официальном сайте необходимую маркировку о включении в реестр в иноагентов, за что Роскомнадзор предложил его заблокировать.

Таганский Московский суд назначил интернет изданию The Insider два штрафа общей суммой на один миллион рублей. Причиной стал тот факт, что на официальном сайте издания отсутствовала специальная маркировка, предупреждающая, что оно включено в реестр иностранных агентов.

За аналогичное нарушение Роскомнадзор потребовал заблокировать доступ к The Insider (СМИ включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Издание было включено в список иноагентов Министерством юстиций 23 июля 2021 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что важно действовать тонко в вопросе о признании СМИ иноагентами, передает телеканал «360». Но при этом нельзя допустить, чтобы действовали инструменты, которые могут привести к разрушению страны.