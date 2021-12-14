«Запаситесь терпением». Что Ванга предсказала России на 2022 год

В следующем году дипломатические отношения России и США ждет серьезная проверка на прочность. Такой прогноз в свое время дала знаменитая предсказательница Ванга, сообщает болгарское информационное агентство «Эпицентр».

«Ванга утверждала, что в 2022 году отношения между Америкой и Россией будут не только усложняться, но и вполне могут закончиться. Выход из ситуации наверняка будет найден, но явно не в следующем году», — цитируют провидицу журналисты.

В то же время дружественные связи России и Китая будут укрепляться и дальше, страны в несколько раз увеличат объемы взаимной торговли. Что касается общемировых тенденций, в этой части планета вновь окажется на пороге глобального финансового кризиса. Ванга посоветовала людям «запастись терпением и надеждой на лучшие времена».

Если верить прогнозу предсказательницы, в 2022 году к коронавирусу, наконец, начнут относиться, как к обычному сезонному заболеванию. Однозначного ответа на вопрос, закончится ли пандемия в следующем году, знаменитая болгарская провидица не дала.