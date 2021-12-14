Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал организацию переговоров Путина и Зеленского

Организация прямых переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского не ведется активно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, обсуждение переговоров было начато, однако сейчас активность в этом направлении не наблюдается.

«Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе», — сообщил Кулеба в интервью журналистам.

Владимир Зеленский ранее провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Во время разговора украинский лидер подтвердил свою готовность к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным.