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Двое полицейских погибли при взрывах в колумбийском аэропорту

Происшествия
/ Обновлено: 14 декабря 2021 15:24
Двое полицейских погибли при взрывах в колумбийском аэропорту

Два мощных взрыва прогремели в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии. Предварительно, два человека погибли. Об этом сообщает телеканал Caracol.

Согласно имеющейся информации, работа воздушной гавани приостановлена. Несколько домов получили повреждения.

«После первого взрыва правоохранители начали проверять (подозрительный. — Прим. ред.) ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских», — отмечает канал.

По данным СМИ, у взлетно-посадочной полосы был замечен человек с предметом, похожим на взрывчатку.

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